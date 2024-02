Rigopiano | cond annato l’ex prefetto di Pescara

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’Aquila, 14 febbraio 2024 – L'exdiFrancesco Provolo è statoa un anno e otto mesi nel processo per la tragedia diavvenuta il 18 gennaio del 2017 e costata la vita a 29 persone che morirono nell'hotel travolto da una valanga. La decisione dei giudici della Corte d'Appello dell'Aquila è arrivata al termine della camera di consiglio durata quasi 5 ore. Nel processo di primo grado Provolo era stato assolto. Confermate 22 assoluzioni.

