Rigopiano: 8 condannati (anche l’ex prefetto) e 22 assolti. I parenti delle vittime: “Ci aspettavamo di più” Tragedia di Rigopiano del 18 gennaio 2017, che costò la cita a 29 persone: sorprese nella sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila. Ventidue imputati assolti e otto condannati. Fra questi l’ex ...

