Riforma Madia | anche la Cedu chiede conto all’Italia dell’accorpamento dei Forestali all’Arma

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Eppur si muove. Nella lunga battaglia degli ex appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, le guardie dei nostri boschi, arriva il primo stop della Corte europea dei diritti dell’uomo. L’alto organismo di giustizia ha infatti messo nel mirino la (contro)-Renzi che impose l’accorpamento del Corpo Forestaledei Carabinieri, militarizzando il personale civile e cancellando di fatto uno storico Corpo impegnato nella tutela del territorio. Qualche giorno fa, l’8 febbraio, la Corte europea ha infatti chiesto al governo italiano di spiegare le accuse mosse da oltre un migliaio di ex, assistiti dall’avvocato Egidio Lizza, i quali si sentono colpiti dal nuovo assetto che, di fatto, ha smembrato le funzioni del Corpo tra diverse Amministrazioni, regalando, su un piatto ...

Luci spente all’Emiciclo per la Giornata del risparmio energetico l’adesione del Consiglio regionale dell’Abruzzo a “M’illumino di meno”, la giornata del risparmio energetico, promossa dal programma ...

Corpo forestale, l’Europa boccia la riforma Madia Con la riforma Madia, che cancellò il Cfs, la quasi totalità dei forestali passò da un corpo di polizia civile ad uno di polizia militare.

Forse è la volta buona per il voto degli studenti fuori sede, almeno alle europee Fratelli d'Italia ha proposto una norma sperimentale per le elezioni dell'8 e del 9 giugno, seppure con alcune restrizioni e un po' in ritardo ...