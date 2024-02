Riflessioni a colazione Per parlare di sentimenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Riprendono gli appuntamenti del ciclo Colazioni letterarie promosso dalla Società Dante Alighieri Lugano e dal centro culturale Lac Lugano Arte e Cultura. Il primo incontro di fatto sarà un “aperitivo letterario“ con Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva, che il 24 febbraio alle 18 parlerà delle sfide associate alla ricerca della felicità per chi vive in quest’epoca, tema molto attuale per un pubblico di giovani. Pellai rivolge uno sguardo ai percorsi di felicità dentro alle sfide che accompagnano uomini e donne, ragazzi e ragazze, traendo ispirazione dai suoi ultimi libri dedicati all’amore di coppia, all’insoddisfazione corporea e ai condizionamenti socio-culturali in cui siamo immersi. Pellai è dottore di ricerca in sanità pubblica, specialista in igiene e medicina preventiva e ricercatore del dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di ...