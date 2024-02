“Rientro per lei” Grande Fratello | l’annuncio di Mirko | “Spero solo che mi dica di sì”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sembra ieri, ma sono già trascorsi oltre due mesi dall’eliminazione-choc diBrunetti punito dai suoi stessi fan per non essere stato abbastanza chiaro con Perla Vatiero e Greta Rossetti. E forse non sembra passato così tanto perché è sempre nella casa del2023. Stasera torna come ospite e ha già spiegato come si comporterà noncon le due ex fidanzate ma anche con il resto dei concorrenti. L’imprenditore 26enne avrebbe le idee alquanto chiare, di conseguenza, sembra che la sua permanenza lascerà il segno al2023 e per diverse motivazioni. Ne saranno sollevati gli spettatori che escludendo i Perletti sono stufi di sentire parlare del triangolo che Mediaset si trascina dietro dall’estate scorsa. Discorsi seri con Perla Vatiero, tregua con ...