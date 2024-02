Riccardo Muti e l’elogio degli inni patriottici | “Nelle scuole si cantino Fratelli d’Italia e Va’ pensiero”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non parla di Sanremo, non parla di politica, non parla di Geolier, non vuole titolo provocatori, ma il Maestro, orgoglio nazionale della musica classica, parla volentieri di cosa insegnerebbeitaliane: gli, anche quelli, e fa riferimento a titoli che al giornalista echeggiano posizioni politiche,, Va’, ma nega qualsiasi coinvolgimento che non sia musicale. Ma anche della sua indole patriottica, che gli fa ridicolizzare la grandeur francese,non fa mistero. Nella sua intervista di oggi alla Stampa, il Maestro mette l’Italia e l’italianità al centro delle sue riflessioni. Un italiano vero che sfotte i francesi “Quando dicono les italiens con ...

Riccardo Muti: “Sanremo Non mi interessa. I giovani chiedono un’offerta culturale migliore” Muti torna al Regio di Torino e dirige "Un ballo in maschera" Riccardo Muti torna al Regio per dirigere l'Orchestra e il Coro del Teatro in Un ballo in maschera capolavoro di Giuseppe Verdi. Il nuovo ...

Riccardo Muti präsentiert Verdis 'Maskenball' im Regio di Torino «Wir werden die Gräber nicht weißeln, deshalb werden wir kein Wort des Librettos ändern». So präsentiert Riccardo Muti den 'Maskenball' von Giuseppe Verdi, den er vom 21. Februar bis 3.

Riccardo Muti Presents 'Ballo in maschera' by Giuseppe Verdi: No Changes to the Original Libretto "We will not whitewash the tombs, so we will not change a word of the libretto". Thus Riccardo Muti, presenting the 'Ballo in maschera' by Giuseppe Verdi, which he will conduct at the Regio di Torino.