Rho | concerto omaggio a Pino Daniele al teatro De Silva | “Ci manca tanto e ci mancherà sempre”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Rho – Omaggiare e ricordareattraverso la sua musica. È questo l'obiettivo di “Il cielo è pieno di stelle”, che dopo aver girato tutta l'Italia, arriva venerdì 16 febbraio alle ore 21 alcivico Roberto dedi Rho. Sul palcoscenico Fabrizio Bosso alla tromba e Juan Oliver Mazzariello al pianoforte si cimentano con le canzoni di, offrendo al pubblico un ritratto del cantautore partenopeo che punta tutto sulla musica tralasciando i testi lasciando ai due artisti una grande libertà creativa. La musica diè molto vicina al jazz, che lui amava, conosceva molto bene e frequentava attraverso le numerose collaborazioni illustri (Pat Metheny, Rita Marcotulli, Gato Barbieri, per nominarne solo alcuni). La serata ...

