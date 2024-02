Resistenza e minaccia ai Carabinieri | rigettata la richiesta di custodia | 21enne in libertà

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoladiin carcere per undi Benevento, Manuel Maturo, tratto in arresto perchè responsabile dia Pubblico Ufficiale, con l’uso di un coltello, ai danni dei. Un fatto che ha portato come conseguenza l’arresto e la traduzione in carcere. Oggi all’esito dell’udienza di convalida, il Giudice Monocratico, Dr.ssa Monaco, in accoglimento delle argomentazioni rese dal difensore avv. Antonio Leone, ha inteso rigettare ladiin carcere avanzata dal Pubblico Ministero, disponendo l’immediata liberazione del, con prosieguo del giudizio fissato al 12 di giugno L'articolo proviene da Anteprima24.it.