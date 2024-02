Replica di Amadeus alle accuse rivolte a Ghali | “Odio a Sanremo? Mai!”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Durante l’ultima serata del Festival diha chiesto di ‘fermare il genocidio’ e poche ore dopo è arrivata ladi Alon Bar, ambasciatore israeliano a Roma: “Ritengo vergognoso che il palco del Festival disia stato sfruttato per diffonderee provocazioni in modo superficiale e irresponsabile. Nella strage del 7 ottobre, tra le 1200 vittime, c’erano oltre 360 giovani trucidati e violentati nel corso del Nova Music Festival. Altri 40 di loro, sono stati rapiti e si trovano ancora nelle mani dei terroristi insieme ad altre decine di ostaggi israeliani. Il Festival diavrebbe potuto esprimere loro solidarietà. È un peccato che questo non sia accaduto“.e la...

Un nuovo caso a Sanremo 2024. Per Elena Cecchettin , sorella di Giulia, la ragazza uccisa da Filippo Turetta, le frasi del cast di Mare Fuori sul ... (liberoquotidiano)

Ci sono dei temi difficili da affrontare, e sappiamo che spesso gli interventi in merito possono rivelarsi banali o scontati. C’è sempre, ... (dilei)

Pubblicato il 9 Febbraio, 2024 Dopo la polemica sul ballo del Qua Qua di John Travolta, e quella relativa alla pubblicità occulta per le scarpe ... (dayitalianews)

La sorella di Giulia Cecchettin , Elena , critica l’intervento sulla violenza di genere a Sanremo . Amadeus ha replica to nella conferenza stampa del ... (metropolitanmagazine)

Firenze, 10 febbraio 2024 – Polemiche sui social a Pietrasanta (Lucca), in Versilia, dopo che al Festival di Sanremo ieri sera Amadeus , parlando del ... (lanazione)

Amadeus: “Mai promosso l'odio a Sanremo, solo la pace”. Ma la tensione in Rai resta alta Ghali Amdouni, per tutti semplicemente Ghali, è un rapper e produttore: nato a Milano 30 anni fa da genitori tunisini, è stato influenzato da Stromae e Michael Jackson. L'artista è cresciuto senza il ...

Sanremo, Amadeus: “Il Festival non ha mai promosso odio” Il conduttore di Sanremo ospite a Porta a Porta, programma in onda su Rai1, commenta le polemiche e le repliche sul conflitto in Medio Oriente ...

Amadeus: «Sanremo non ha mai promosso odio, ma inclusione e libertà. La guerra va fermata, sempre e in ogni parte del mondo» Nonostante il Festival di Sanremo sia terminato da pochi giorni, fanno ancora discutere le frasi pronunciate sul palco dell'Ariston da alcuni artisti in gara. La 74esima edizione della ...