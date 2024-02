Renzi lascia la direzione del Riformista dal primo marzo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – Matteoladel quotidiano Ildal2024. Il leader di Italia Viva, rende noto l’ufficio stampa del partito, si concentrerà sulla campagna elettorale in vista delle elezioni europee 2024. “Dal 1Matteolascerà lade Ilper dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale. La decisione era stata comunicata all’editore, al fine di potersi dedicare alla campagna per le elezioni europee che lo vedranno candidato in tutte le circoscrizioni”, si legge in una nota.ha assunto ladel giornale all’inizio di maggio 2023. La decisione all’epoca, resa nota nel mese di aprile dello scorso anno, venne accolta con perplessità da Carlo Calenda, leader di Azione, con cui era in corso il dialogo per la creazione del Terzo Polo. L'articolo proviene da Italia Sera.