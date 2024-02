Rennes Mandanda | «Maignan uno dei migliori al mondo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le parole di Steve, portiere del, in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan in Europa League Steveha parlato in conferenza stampa in vista della partita di Europa League delcon il Milan. Di seguito le sue parole.– «Penso di sentirlo stasera, vado molto d’accordo con Mike, lo apprezzo tantissimo, tanto l’uomo quanto il portiere. È uno deiportieri al: è completo, in porta, nella lettura del gioco, nel gioco con i piedi, è uno tra iper me» THEO E GIROUD – «Li conosco, Mike come Theo e Olivier… Ma li conoscono anche i miei compagni di squadra. Ci siamo preparati con i video, sappiamo cosa aspettarci: dobbiamo essere attenti a tutti i giocatori del Milan perché ...