Reggio Calabria | operazione “case popolari” dei carabinieri | eseguite misure cautelari

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Questa mattina, all’alba, idi, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri, nell’ambito dell’denominata “”, hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare personale, emessa dal Gip di, nei confronti di 9 persone. Due sono finite in custodia cautelare in carcere e altre sette agli arresti domiciliari. Sono ritenute responsabili di aver preso parte, con vari ruoli, a un'associazione per delinquere finalizzata all’illecita gestione di immobili di edilizia popolare e alla commissione di condotte estorsive. Il Gip, dopo aver accolto la richiesta cautelare, ha disposto il sequestro preventivo di 11 ...