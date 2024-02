Reggiana-Ternana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli emiliani stanno cercando di inserirsi nella lotta playoff, mentre gli umbri vogliono uscire da quella per la salvezza.si giocherà sabato 17 febbraio 2024 alle ore 14 presso il Mapei Stadium: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono in serie positive da sette turni avendo ottenuto tre vittorie e quattro pareggi. La squadra di Nesta è riuscita ad allontanarsi piuttosto velocemente dalla zona retrocessione ed ora, con il decimo posto a 30 punti, può strizzare l’occhio ai playoff distanti tre lunghezze Non altrettanto possono dire gli umbri, penultimi in compagnia di Spezia ed Ascoli con 22 punti. La squadra di Breda non vince da tre turni, avendo collezionato due sconfitte ed un ...