Recupero Serie A | Bologna-Fiorentina 2-0

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) 21.00 Ilvince e aggancia il 4° posto Scintille in avvio: Ikoné e N.Gonzalez scuotono l'esterno della rete, Zirkzee non trova il pallone a due passi dalla porta. Al 12' Orsolini controlla, entra in area e piazza un mancino chirurgico per il vantaggio felsineo. Saelemaekers impegna Terracciano, Zirkzee impreciso. Nella ripresa ilaumenta la spinta. Terracciano blocca due volte Ferguson, in mezzo Kayode salva sulla linea l'iniziativa di Zirkzee. Ravaglia rischia sulla punizione di Biraghi. In coda alchiude Odgaard (95').

La diretta LIVE di Picerno-Catania , recupero della ventiduesima giornata del girone C di Serie C 2023 / 2024 . In terra lucana allo stadio Donato ... (sportface)

Il Carpi si ritrova oggi all’antistadio per riprendere la prepara zione in vista della sfida di domenica 18 con il Sant’Angelo , dove la squadra di ... (sport.quotidiano)

Bologna Fiorentina, il risultato in diretta live della partita di Serie A Di Salvatore Riggio Il primo recupero delle quattro gare rinviate per la Supercoppa italiana vale un posto in Champions. Il Bologna di Thiago Motta spera nell’aggancio all’Atalanta… Leggi ...

FORMAZIONI UFFICIALI, TORNA ARTHUR DAL 1'. DAVANTI BELOTTI. OUT BELTRAN Bologna-Fiorentina atto terzo. Dopo le sfide al Franchi di Campionato e Coppa Italia, le due squadre si ritroveranno nuovamente di fronte al Dall'Ara nel recupero della 21^ giornata di ...

