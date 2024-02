Reati fiscali | Massimo Cellino prosciolto Ma la Procura potrà fare ricorso

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Brescia, 14 febbraio 2024 – Non luogo a procedere “perché il fatto non costruisce reato”. Anche nell'ultimo filone ancora aperto a Brescia, quello relativo al capitolo della esterovestizione della Eleonora Ltd,non ha commesso. Lo ha deciso il gup del tribunale di Brescia Giulia Costantino che in udienza preliminare hail presidente del Brescia calcio, che non andrà quindi a processo. Sì è chiusa così, in attesa di un eventualedella, la vicenda giudiziaria diiniziata a febbraio 2021 quando lachiese l’arresto in carcere dell'imprenditore sardo al quale vennero sequestrati 59 milioni di euro, restituiti mesi dopo.

