Real Madrid in emergenza | la soluzione vincente di Ancelotti

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ilvince in trasferta 0-1 contro il Lipsia grazie al gran gol dell’ex Milan Brahim Diaz, non senza soffrire. I Blancos erano...

Ex Milan , Brahim Diaz come Bellingham : dribbla tutti e la piazza sotto all’incrocio. goal capolavoro che regala la vittoria al Real Madrid Se ... (dailymilan)

Polemiche in Lipsia-Real Madrid per il gol annullato a Sesko. I tifosi della Roma: “Stessa situazione di Acerbi” – VIDEO Nel match di ieri tra Lipsia e Real Madrid si è verificato un episodio analogo a quello avvenuto in Roma-Inter in occasione del gol di Acerbi ...

Il Milan può tornare su Arda Guler del Real Madrid I rossoneri volevano il gioiellino turco la scorsa estate ma alla fine la spuntarono i Blancos: il giovane però gioca pochissimo. Il Milan sta pensando nuovamente al giovane del Real Madrid Arda Guler ...

Lipsia furioso, il gol di Sesko e la polemica: sui social spunta... Ancelotti I tedeschi perdono l'andata degli ottavi di Champions contro il Real e spunta il post del club con un'immagine particolare ...