Real Madrid e Manchester City già con un piede nei quarti di Champions Vittorie in Germania e Danimarca

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) FC Copenaghen -1-3 Marcatori: 10' pt De Bruyne, 34' pt Mattsson, 46' pt Bernardo Silva, 47' st Foden. Copenaghen (4-3-3): Grabara 6; McKenna 6, Vavro 5.5, Diks 6, Jelert 6.5; Mattsson 7 (36' st Larsson sv), Falk Jensen 6, Goncalves 6 (25' st Hojlund 6); Elyounoussi 5.5, Claesson 6 (10' st Cornelius 5.5), Achouri 5.5 (36' st Sorensen sv). In panchina: Runarsson, Gadeberg-Buur, Meling,...

Le parole di Brahim Diaz , centrocampista del Real Madrid , dopo la vittoria delle Merengues contro il Lipsia in Champions League Brahim Diaz ha ... (calcionews24)

“È stata una vittoria in una partita combattuta, ma la Champions League è così. Soprattutto in Germania. È stata una battaglia davvero dura, ma ... (sportface)

Champions League Ottavi Andata: Lazio vs Bayern Monaco Diretta Streaming Prime Video Champions League Ottavi Andata: Lazio vs Bayern Monaco Diretta Streaming Prime Video , Le prime due partite della fase a eliminazione diretta della Champions Lague 2023/24 non hanno portato sorprese: ...

Lipsia-Real Madrid, la moviola: gol annullato a Sesko per la posizione di Henrichs Lipsia-real Annullata una rete ai tedeschi: secondo arbitro, assistente e VAR c'è l'interferenza di Henrichs (in fuorigioco) su Lunin A soli tre… Leggi ...

CHAMPIONS - Real Madrid, Brahim Diaz: "Sono contento di aiutare la squadra, il gol è stato importante" Brahim Díaz, calciatore del Real Madrid ed autore del gol vincente contro il Lipsia in Champions, ha parlato ai microfoni di Sky: "Sto bene, non è niente di grave al polpaccio. È stata una grande sera ...