Real Madrid | Brahim Diaz | “Ringrazio il Milan | è stato fondamentale per me”

La magia, la gioia e i dolori : c'è tutto nella partita di Brahim Diaz . Serata agrodolce per l'ex fantasista del Milan, protagonista... (calciomercato)

Le parole di Brahim Diaz , centrocampista del Real Madrid , dopo la vittoria delle Merengues contro il Lipsia in Champions League Brahim Diaz ha ... (calcionews24)

“È stata una vittoria in una partita combattuta, ma la Champions League è così. Soprattutto in Germania. È stata una battaglia davvero dura, ma ... (sportface)

Lipsia Elmas: «Al Bernabeu non sarà una missione impossibile» Le parole di Eljif Elmas, centrocampista del Lipsia, dopo la sconfitta subita dai tedeschi contro il Real Madrid in Champions League Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la ...

Sesko come Thuram, Lipsia beffato: l’analisi di Cesari Il Real Madrid vince per 0-1 contro il Lipsia nella gara d’andata valida per gli ottavi di finale di Champions League. Un trionfo sofferto e che passa soprattutto dalla rete segnata da Brahim Diaz, ...

Champions League, Manchester City e Real Madrid vincono l’andata degli ottavi La Champions League è ritornata dopo il letargo invernale. La massima competizione europea è ripartita con l'andata degli ottavi di finale, nella serata odierna si sono giocate le prime due partite (d ...