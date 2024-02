Rc auto | i rincari delle tariffe sul tavolo del ministero | consumatori e carrozzieri contro le compagnie di assicurazione

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Convocata alImprese e del Made in Italy la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Un inche si è reso necessario dopo gli ultimi dati giunti dall’Ivass che hanno certificato un andamento in forte rialzo per i prezzipolizze, saliti a novembre del 7,1% su base annua in termini reali