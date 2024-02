RC Auto | dopo il tavolo al Ministero il governo al lavoro su interventi per abbassare il prezzo

Vietare la circolazione delle auto in alcune zone della città, spegnendo i motori "a macchia di Dopo 22 giorni di sforamento dei un provvedimento che sembrava ormai superato è sul tavolo. "

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il ministro delle Imprese e del Made in Italy apre i lavori sul dossier assicurazioni. Alla riunione anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi e le associazioni di categoria. Promessi....

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy apre i lavori sul dossier assicurazioni. Alla riunione anche il Garante per la sorveglianza dei prezzi ... (dday)

Madre lascia il figlio di 4 anni chiuso in auto per andare a sciare in Trentino: denunciata turista 40enne Una madre 40enne è stata denunciata dai carabinieri della stazione di Cestello Tesino, in Trentino, dopo aver abbandonato il figlio in auto per andare a sciare. La donna, originaria della Repubblica ...

Ha finto di essere un pentito ma voleva uccidere la pm. «Le avrei tagliato la gola». Il racconto del detenuto Ce l’aveva con il sistema giustizia, dopo la contestazione - falsa secondo lui - di avere drogato e violentato la fidanzata. E pieno di rabbia, ma anche zeppo di calmanti, prima ...

Da Levante a Ponente: fuga da film a Ostia, provoca 3 incidenti e danneggia 7 auto Sono stati i caschi bianchi del X gruppo Mare a fermare una Opel Mokka in via Capo Argentiera, angolo via dei Promontori. Alla guida un giovane sudamericano, senza i documenti. Invitato a scendere ...