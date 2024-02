Razzante | “Impegno Big Tech su elezioni? Necessario ma non sufficiente”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il docente di Diritto dell'Informazione della Cattolica di Milano esprime dubbi sull'accordo, che le società annunceranno alla conferenza sulla Sicurezza di Monaco, per limitare e controllare l'utilizzo dei deepfake nelle campagne elettorali: "sono prodotti da strumenti da loro creati". Ma ricorda che ora per le Europee nella Ue abbiamo la tutela garantita dal Digital Services

La scuola come luogo in cui si costruisce la pace e si "decostruiscono" le fondamenta dell'odio: proprio a questa assoluta urgenza sociale è stata ...

