Ravezzani | «Conte? Dopo l’Inter e altre 2 non ha imparato! Somiglia a uno»

ha parlato di e degli errori commessi negli ultimi anni, tra cui anche quello di lasciare. Lo paragona ad un altro ex nerazzurro. OSSESSIONATO ? A Tmw Radio, Fabio si esprime su Antonio e sulle sue ultime dichiarazioni: «Mi dispiace questa ossessione di vincere che gli fa vedere fantasmi ovunque. Ha commesso una serie di clamorosi errori, fagocitato da questa fame ossessiva di vittoria, pensavo che questi errori lo avessero fatto ravvedere. Gli errori con Juventus, Inter e Tottenham pensavo lo avessero fatto ragionare. Mi sembra come Mourinho, che sia un allenatore uscito di registro».