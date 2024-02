Rapporto Pendolaria 2024 | la Roma-Lido e la Roma-Viterbo ancora tra le peggiori ferrovie italiane

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’ultimoLegambiente sullo stato del traporto pubblico della penisola riconosce alla Metre e alla ferroviaNord-una condizione di viaggio indecorosa, tra le peggiore in Italia anche per il. Disagi sulla ferroviaNord-Fonte: corrieredellacittà.com Sono tra le linee ferroviarie più frequentate d’Italia al contempo lein termini di servizio pubblico. Anche per quest’anno il Lazio può vantare la maglia nera per ben due tratte che figurano nell’ultimodi Legambiente. La, che collega il litorale, e la...