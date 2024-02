Raid dei vandali contro le auto parcheggiate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Hanno spaccato i vetri retrovisori delleche eranolungo la via Ticino. Probabilmente lo stesso gruppo di, nelle stesse ore e poco distante da qui, ha preso di mira lesul viale Papa Giovanni che porta al cimitero. Lanciando delle grosse pietre sui vetri posteriori ne hanno rotti parecchi. Il tutto è accaduto l’altra notte, quando ihanno agito indisturbati. Ai proprietari delle vetture danneggiate il giorno dopo non è rimasto che presentare denuncia ai carabinieri, anche per poter essere risarciti dalle assicurazioni. Questi episodi fanno seguito ad altrismi accaduti nei giorni scorsi, come ad esempio le scritte sulle pareti della casa funeraria che si trova a poche centinaia di metri dal cimitero. O come i ...