(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non si placa la bufera sulla Rai scaturita dall’appello di Ghali a Sanremo a fermare il genocidio a Gaza e le successive accuse di censura piovute sull’ultima puntata di Domenica In. Nel mirino è finito l’amministratore delegato, che avrebbe ricevuto minacce dopo il comunicato a sua firma da Mara Venier letto a Domenica In, nel quale sodalizzava con la causa di Israele. Ilha deciso mercoledì mattina di assegnare unapersonale proprio all’amministratore delegato per motivi di sicurezza. Si tratta del livello più basso di protezione che prelude allapersonale. Il provvedimento è stato preso dal ministero dell’Interno sulla base di minacce che sono state ricevute proprio dae dalla sua famiglia per la presa di posizione a difesa di Israele, ...

Rai, Viminale mette sotto tutela l’ad Roberto Sergio: assegnata scorta Non si placa la bufera sulla Rai scaturita dall’appello di Ghali a Sanremo a fermare ... nel quale sodalizzava con la causa di Israele. Il Viminale ha deciso mercoledì mattina di assegnare una tutela ...

Rai, l'ad Roberto Sergio minacciato per le posizioni su Israele: il Viminale lo mette sotto scorta Non si placa la bufera sulla Rai scaturita dall'appello di Ghali a Sanremo a fermare il genocidio a Gaza e le successive accuse di censura piovute sull'ultima puntata di Domenica In.

Audi e Porsche smontate in strada di notte: via fanali, volante, marce. Lasciate solo le ruote È uscita da casa, lunedì mattina, chiavi dell'auto in mano. Doveva andare a lavorare ad Asolo (Treviso), come ogni mattina. Ma al posto della sua Audi Q5 ha trovato una ...