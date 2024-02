Rai | Roberto Sergio | dopo le minacce a lui e alla famiglia il Viminale gli assegna la scorta

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) A pochi giorni dlettura del comunicato Rai nel salotto di Domenica In per spegnere le polemiche sulle parole di Ghali pronunciate dal palco del Festival di Sanremo sulla situazione a Gaza, la tensione sale e con le polemiche aumentano anche le intimidazioni. Così, secondo quando apprendono le agenzie di stampa, il ministero dell’Interno ha deciso di mettere sotto tutela l’amministratore delegato della Rai,, per alcunericevute per la sua presa di posizione a sostegno di Israele. All‘ad della Rai è stata quindita la. Illaall’Ad RaiIl provvedimento è stato preso dal ministero dell’Interno sulla base di avvertimenti e ...