Rai | piano industriale | oltre 200 milioni di investimenti in 3 anni

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) –200diin tre, per premere l'acceleratore sulla digitalizzazione e sull'implementazione di RaiPlay e più in generale sulla trasformazione in Digital Media Company (come previsto anche dal Contratto di Servizio) per non soccombere alla concorrenza delle grandi piattaforme multinazionali di intrattenimento via streaming. Sono, a quanto apprende l'Adnkronos, alcune