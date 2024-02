Rai | piano industriale | oltre 200 milioni di investimenti in 3 anni

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Previste tre figure chiave per ripensare in ottica crossmediale l'azienda: Monica Maggioni per coordinamento nuova offerta informativa, Roberta Lucca per coordinamento nuova offerta editoriale e Felice Ventura per coordinamento nuovo assetto organizzativo e gestionale200diin tre, per premere l'acceleratore sulla digitalizzazione e sull'implementazione di RaiPlay e più in generale