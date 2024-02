Rai | Magi | ‘TeleMeloni censura bacio gay | ora basta | Sergio si dimetta’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “Un cappello di una divisa a mo? di bollino nero perre unLgbti+. Come fosse un film pornografico, come fosse un film dell?orrore. Succede su RaiPlay, nelle breve filmato del backstage per promuovere la fiction ‘Gloria’ con Sabrina Ferilli. Dopo ladegli artisti a Sanremo e la violenza davanti alla sede di Napoli, un?altra pagina nera della Rai di Giorgia Meloni”. Lo scrive sui suoi canali social il segretario di +Europa Riccardo. “E? la goccia che fa traboccare il vaso di un servizio pubblico assoggettato completamente a questo governo, che vorrebbe cancellare ogni identità per trasformarla nel loro triste mondo in bianco e nero. L’amministratore delegato della Rai Robertosi dimostra ogni giorno di più inadeguato a questo ruolo, al servizio di una padrona e non della collettività che paga il canone. Si dimetta con effetto immediato”. L'articolo CalcioWeb.