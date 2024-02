Rai censura bacio gay serie Gloria con Sabrina Ferilli | polemica e VIDEO

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sulla tv pubblica italiana stiamo arrivando ai livelli della Corea del Sud: Rai hatogay nel filmconin onda lunedì 19, 26 e martedì 27 febbraio prossimo in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo. In un momento di forte dibattito sullasul piccolo schermo, dopo il caso del comunicato pro Israele letto da Mara Venier, una nuova questione sta agitando le acque: su RaiPlay, nelbackstage del filmè stata segnalata la presenza di ungay coperto da un vistoso bollino nero, come riportiamo nela seguire. La clip, della durata di due minuti, è sparita per magia dalla piattaforma alimentando polemiche e interrogativi sul motivo ...

È polemica per il bacio censurato tra due uomini nel video backstage della nuova serie Gloria caricato su Raiplay . La serie segna il ritorno in Rai ... (fanpage)

Gloria, perché nel video backstage di RaiPlay il bacio gay è censurato (FOTO) Si tratta di un maldestro e anacronistico tentativo di censura oppure di un grosso malinteso Abbiamo chiesto lumi a Rai Fiction (che produce la fiction insieme a Eagle Pictures) e siamo in attesa ...

