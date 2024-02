RAI CENSURA BACIO GAY NELLA SERIE GLORIA CON SABRINA FERILLI? “NO | È UN CAPPELLO”

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Neanche chiuso un polverone in Rai e arriva un nuovo caso. Questa volta tocca a RaiPlay che ha primato con un bollino nero che copre due attori che si baciano e poi cancellato la scena di “”, la nuovadi Rai1 al via lunedì 19 febbraio con. Parliamo del backstage pubblicato su RaiPlay e non di quanto vedremo in ondapuntata ma se queste sono le premesse, è chiaro che ilsparirà anche su Rai1. Il caso è stato però scoperto dai social ed è probabile, si spera, che riapparirà, adducendo ad un errore. Aggiornamento delle 14:35: Ilè riapparsoclip del backstage di “” ma sempreto. C’è un po’ di confusione in questo periodo a Viale ...