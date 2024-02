Rai | assegnata la scorta per l’ad Roberto Sergio | minacce per le sue posizioni «a sostegno di Israele»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il ministero dell’Interno, secondo quanto si apprende, ha deciso di mettere sotto tutela l’amministratore delegato della Rai,, per alcunericevute in seguito alleed agli scontri per la sua presa di posizione adi. La misura arriva a pochi giorni dalla lettura del comunicato Rai nel salotto di Domenica In per spegnere le polemiche sulle parole di Ghali dette al Festival di Sanremo sulla situazione a Gaza. Sul caso è intervenuta ieri la stessa conduttrice del programma: «Io sono una conduttrice Rai. Se l’amministratore delegato della Rai mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio. Quanto al contenuto, forse qualcuno non è d’accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre? Certo, è doveroso ricordare anche le vittime innocenti di ...

A quanto si apprende, il Viminale ha assegnato la scorta all’ad della Rai, Roberto Sergio , in seguito alle minacce ed agli scontri per la sua presa ... (feedpress.me)

A quanto si apprende, il Viminale ha assegnato la scorta all'ad della Rai, Roberto Sergio , in seguito alle minacce ed agli scontri per la sua presa ... (quotidiano)

Assegnata la scorta all'ad Rai Roberto Sergio: minacciato per le posizioni su Israele Scorta assegnata all'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. Il ministero dell'Interno ha deciso di mettere sotto tutela il direttore dopo le minacce rivolte a lui e alla sua famiglia ...

Il Viminale mette sotto scorta l’ad della Rai Roberto Sergio dopo le minacce per le posizioni pro-Israele ROMA — Tensione fortissima in Rai dopo la nota letta da Mara Venier a Domenica In per “correggere” le frasi dei cantanti Dargen D’Amico e Ghali rispettivamente sui… Leggi ...

Roberto Sergio, assegnata la scorta all'ad Rai dopo le minacce ricevute per il sostegno a Israele Il Viminale ha assegnato la scorta all'ad della Rai, Roberto Sergio, in seguito alle minacce ed agli scontri per la sua presa di posizione a sostegno di Israele. Bandiere della Palestina, cori e ...