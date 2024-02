Raffica di telefonate truffa ad anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Sonorapide ma molto convincenti: "Dobbiamo notificarle un atto del tribunale per un processo. Per evitarlo, occorre pagare subito ad un incaricato del tribunale che verrà a casa 200/300 euro". Queste richieste sono state fatte ieri ad alcune famiglie, soprattutto anziane, della zona di Cattabrighe e della zona mare. Alcuni di quelli che hanno risposto alle, hanno subito avvertito figli e nipoti, i quali si sono resi conto immediatamente di avere a che fare con deitori. In alcuni casi infatti, tra gliche hanno risposto c’era chi intendeva pagare, preoccupato di non far finire sotto processo un congiunto. Questesono state segnalate alle forze dell’ordine che hanno provveduto a recuperare i numeri di provenienza delle chiamate anche se saranno ...