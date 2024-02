Rafah | Israele è sul punto di attaccare Si cerca una tregua in extremis

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non si arrestano i tentativi quasi disperati di negoziare unainper bloccare l’attacco imminente dicontro. Nella cittadina meridionale della Striscia di Gaza sono assiepati in condizioni disumane 1,4 milioni di profughi palestinesi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dato ordine alle forze armate di assediare tutta l’area e il rischio concreto è quello di un’ecatombe. Una catastrofe ancor peggiore di quella che da 4 mesi già avviene ogni giorno nella Striscia. Attualmente oltre la metà dell’intera popolazione della Striscia di Gaza è confinata all’estremo sud dell’enclave palestinese. I capi dei servizi segreti di Usa ehanno discusso al Cairo, la capitale dell’Egitto, con il leader del Qatar e alti funzionari egiziani. Questi ultimi sono in contatto con ...

