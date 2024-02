Raccolta di plastica dopo l’alluvione Domenica pulita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La piena del Bisenzio li ha trascinati fino ai giardini frequentati dai bambini dove restano ancora oggi un ricordo sgradito del 2 novembre. Subbi, rocche, scarti tessili "convivono" con scivoli e altalene quando la primavera è alle porte. Nella Vallata ferita dalalla Briglia ci si rimbocca le maniche ma soprattutto ci si arma di guanti, tute e sacchetti per ripulire gli argini dei fiumi cercando di liberare dai detriti e rifiuti anche gli spazi verdi comuni. Motore di questa macchina di volontariato è il circolo Arci Spola D’Oro, che vuole andare oltre feste e cene a base di tortelli puntando su iniziative che servono a fare comunità come latutta ecologica organizzata per il 18 febbraio dalla Consulta territoriale brigliese in collaborazione con Plastic Free che fornirà attrezzatura e copertura assicurativa. In campo ...