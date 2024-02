Quincy Promes | l’ex nazionale olandese condannato per traffico di droga

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L'exè statoa sei anni di carcere da un tribunale di Amsterdam perdi. La corte ha ritenuto provato che fosse coinvolto neldi circa 1.350 chili di cocaina attraverso il porto di Anversa nel gennaio 2020. Anche un secondo imputato, cugino di, è statoa sei anni dietro le sbarre., 32 anni, non era presente al processo. Gioca nello Spartak Mosca e la Russia non ha un trattato di estradizione con l'Olanda. L'ex giocatore dell'Ajax non ha presentato dichiarazioni alla corte ma attraverso i suoi avvocati si è detto innocente. Si prevede che farà appello contro la sentenza. L'accusa aveva chiesto una condanna a ...

