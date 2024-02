Qui OraSì Coach Bernardi Loro sono forti | ma noi stiamo bene»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) È un San Valentino di passione quello che attende l’Ravenna ed i suoi tifosi alle 20 di stasera al Pala Costa: a far visita ai gialssi sarà infatti la prima della classe, la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, che comanda praticamente dalla prima giornata il campionato e che è un’autentica corazzata, costruita per il salto di categoria. L’, che ritorna a casa, dopo la bella vittoria ottenuta con Chieti e la sconfitta dignitosa sul parquet del Taliercio, è chiamata ad una vera e propria impresa per cercare di muovere la classifica, ne è ben consapevoleMassimo. "Noi, abbiamo fatto un paio di buoni allenamenti, abbiamo preparato la partita contro Ruvo di Puglia che è, non a caso, la capoclassifica. Per provare a competere con ...