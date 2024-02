Questo è il cibo che ama maggiormente la cantante romana

La mostruosa Bella Baxter del film più controverso e più amato dell'anno non è il Frankenstein che spaventa le folle armate di forconi. Con lo ... (gamberorosso)

Cagliari, sostenibilità e tradizione in cucina: passato e futuro del ristorante Calamosca E’ uno dei luoghi più belli di Cagliari, il simbolo della città quello che, secondo la leggenda, incantò Lucifero che desiderava averlo tutto per sé e spinse Dio a difenderlo mandando l’arcangelo Mich ...

Guterres: “Il mondo spende di più per le armi che per clima e cibo” Nel corso di un Consiglio di sicurezza dedicato a fame, clima e conflitti, il segretario generale dell’Onu Guterres ha attaccato le scelte dei governi.

Pasta e riso come quelli della nonna: l’impresa del cibo pronto fatto in casa TREVISO - «Essere sul territorio, aiutare e sostenere le famiglie trevigiane. Ma anche creare una dinamica imprenditoriale che sia a gestione familiare, legata alla dimensione locale. In ...