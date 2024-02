Questa non è una donna posseduta da un demone

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il 12 febbraio 2024 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato lo stesso giorno su Facebook in cui si vede unaferma, in piedi, su un marciapiede. La persona che registra la scena passa di fronte alla, che fissa la camera, e si può notare comeabbia il volto pallido e gli occhi e i denti neri. Nel filmato si sente anche una voce che dice, in italiano: «Ma chi abbiamo qui oggi. Buongiorno Azazel. Tutto okay? Non rispondimattina, vero?» Il nome Azazel compare anche nella descrizione del video: «Complete videos. Jo Vs Azazel». Il riferimento è a Azazel, che nella mitologia rappresenta il «dei deserti» ed è anche considerato nel satanismo spirituale il «dio della giustizia e della vendetta». ...