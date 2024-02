Quello di Doha è il Mondiale delle occasioni Chi le ha colte e chi no

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) I 1500 stile libero femminili, ai Mondiali di nuoto in vasca lunga, sono territorio di caccia della statunitense Katie Ledecky, vincitrice di cinque medaglie d’oro, la prima addirittura 11 anni fa, appena sedicenne. Quando però Ledecky non c’è (perché malata, come nel 2019 a Gwangju, o per differenti scelte di preparazione, come in questi giorni a), ad approfittarne è sempre Simona Quadarella. Ieri la romana è salita sul gradino più alto del podio con il tempo di 15’46’’99 (il suo terzo miglior tempo di sempre), si è qualificata per le Olimpiadi di Parigi ed è diventata la seconda nuotatrice italiana, dopo Federica Pellegrini, a conquistare almeno due titoli mondiali in carriera. “E pensare che all’inizio ero incerta se partecipare o meno a questi Mondiali”, ha detto subito dopo la gara. “C’è stato un attimo in cui ho titubato, perché le sensazioni non erano ...