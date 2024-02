Quaresima e digiuno consapevole

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Oggi entriamo in, che deriva dal latino e significa che questo giorno è’ il “quarantesimo” prima della Pasqua. Perché non realizzare una sceltadi realizzare ogni settimana un giorno di, una giornata verde con l’astensione da ogni alimento di derivazione animale. Ilpraticato da millenni in culture e religioni del mondo. Ilè una scelta alimentare che, se eseguita conzza, è in grado di apportare grandi benefici al nostro organismo. Durante ill’intestino va in riposo, le cellule che rivestono la parete intestinale possono riformarsi (ogni 2-3 giorni l’epitelio intestinale si rinnova tutto). Durante ille cellule intestinali producono più serotonina, ...