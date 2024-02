Quanto vale il patrimonio immobiliare dello Stato italiano?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Trattare gli immobili pubblici come se appartenessero ad un’azienda privata. L’Agenzia del Demanio, l’ente che gestisce l’impressionantepubblico si è data esattamente questo obiettivo e, per raggiungerlo, ha steso un vero e proprio piano industriale per la gestione dei ben 43mila immobili che appartengono alloe che hanno un valore di 62,5 miliardi di euro. Il documento si chiama “Piano Strategico Industriale” e non si limita a censire gli immobili, come è semprefatto in passato, ma mette nero su bianco come intende gestirli, proprio come farebbe un’azienda privata. Risultato: ilpubblico sarà a basso impatto ambientale e progettato per favorire la rigenerazione urbana e le connessioni tra le istituzioni e il cittadino. La sfida, dati i numeri in gioco, è ...