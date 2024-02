Quando è Pasqua 2024 | le date | i giorni di vacanza e come si calcola la ricorrenza

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Rispetto allo scorso anno,cade leggermente in anticipo. Questa festa, infatti, è mobile: la data cambia di anno in anno.sarà il 31 marzo. Il periodo di festa comincia 40prima, con il mercoledì delle Ceneri, ossia il 14 febbraio.

Quaresima: un tempo che ci chiede il coraggio della consapevolezza Inizia oggi l’avventura della Quaresima, “segno sacramentale della nostra conversione” (così la liturgia), tempo favorevole ...

Volo per Torino addio, Lumiwings lascia a terra i passeggeri nel weekend di Pasqua Disavventura per i clienti che avevano già prenotato. Il 4 marzo risulta, al momento, l’ultima data utile per i collegamenti ...

Ora legale in data speciale quest'anno, ecco quando bisognerà spostare le lancette in avanti di un'ora Si dormirà un’ora in meno ma in compenso si guadagnerà un’ora di sole e si otterrà un maggiore risparmio energetico ...