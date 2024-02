Quando apriremo l' ombrello Giuliacci | a Roma torna la pioggia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In questi giorni la Capitale sta vivendo un periodo di primavera anticipata. Temperature praticamente primaverili e tempo asciutto. Tutto questo è possibile grazie agli effetti dell'alta pressione che sta imperversando sull'Italia. E la città dinon fa certo eccezione. Almeno da quello che emerge sul sito di meteo.it. Ma la situazione è destinata a cambiare rapidamente nel giro di qualche giorno. Già a partire da lunedì 19, infatti, la situazione cambierà radicalmente e nella Capitale ci sarà una giornata molto nuvolosa e piovosa. Ma per quanto durerà?

