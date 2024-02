Quali sono i sintomi della Dengue

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Crescono i casi nel mondo e sale l'allerta anche in Italia per la febbre, tanto che è stato deciso di innalzare il livello di vigilanza. In particolare si deve fare attenzione a ciò che arriva dai Paesi in cui "è frequente e continuo il rischio di contrarre la malattia". Cosa è la...

Lo Stato corre in aiuto delle famiglie con Isee non superiore ai 35mila Euro , prevedendo alcune agevolazioni per giovani che abbiano compiuto i 18 ... (ilcorrieredellacitta)

San Valentino e Serie A, per ogni squadra il suo amore: tutte le unioni storiche del calcio dal 1989 a oggi Per entrare nel vivo di queste importanti relazioni professionali e affettive, abbiamo ristretto il campo agli ultimi 35 anni di Serie A, ovvero dal 1989 a oggi: quali sono stati i giocatori più ...

BOLOGNA - Thiago Motta: "Non ci sono novità per il contratto" Thiago Motta non ha ancora svelato quale sarà il suo futuro. In conferenza stampa il tecnico del Bologna non ha fugato i propri dubbi lasciando spazio a nuove prospettive: "Sono felice dell'affetto, m ...

Il cammino. Come vivere la Quaresima nel «buio delle disuguaglianze e dei conflitti» Che cos'è la Quaresima Come si conteggia Alla scoperta del tempo forte che prepara alla Pasqua. L'invito alla conversione per «far balenare di una nuova speranza» ...