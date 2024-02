Putin | “Russia a un passo dal vaccino contro il cancro”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – Laè vicina alla produzione di vacciniil, parola di Vladimir. Il presidente russo, intervenuto a Mosca al Forum delle nuove tecnologie, ha annunciato con enfasi: "Siamo arrivati ad undalla creazione dei cosiddetti vacciniile di farmaci immunomodulatori di nuova generazione. Spero che presto possano essere usati nelle terapie individuali", ha aggiunto.non ha specificato quali tipi di tumore verrebbero contrastati dai vaccini e non ha fornito nessun dettaglio su protocolli, trial, sperimentazioni. Nel suo intervento,ha snocciolato dati e news per descrivere lo stato di salute dell'industria farmaceutica e del comparto sanitario. Solo nel 2023, ha detto, insono stati registrati 530 nuovi farmaci. Alcune aziende farmaceutiche straniere hanno interrotto rapporti di collaborazione, ma larimane aperta a ipotesi di cooperazione nel settore. Più di 90 milioni di russi, nel corso dello scorso anno, si sono sottoposti a esami e interventi. Il governo, infine, avvierà un progetto a livello nazionale per lo sviluppo di moderne tecnologie salvavita.