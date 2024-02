Psichiatra aggredita | Sip critica mancato arresto del soggetto violento

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Pescara - La Società Italiana di Psichiatria (Sip) ha sollevato critiche riguardo alla gestione dell'aggressione subita dalla professoressa Francesca Pacitti, avvenuta sabato scorso presso l'ospedale de L'Aquila. Secondo la Sip, le forze dell'ordine hanno commesso un errore nell'avalutare le circostanze dell'aggressione, non procedendo all'immediato delresponsabile, ma invece indirizzandolo verso il Pronto Soccorso e successivamente ricoverandolo in psichiatria. La presidente della Sip, Emi Bondi, ha denunciato questa pratica definendola una "delega alla sanità" del ruolo di custodia e cura delle persone violente. Tale approccio, secondo la Sip, può essere giustificato nei casi in cui la violenza è causata da alterazioni psichiche, ma non è appropriato quando la violenza è espressione di devianza. Vittorio Di Michele, presidente della ...