Psg-Real Sociedad | ossia Hemingway che prepara la Fiesta a Mbappé

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Quando nell’ottobre del 1926 l’editore newyorchese Scribner’s gli pubblicò il suo primo romanzo, The Sun Also Rises, Ernestaveva ventisette anni, un anno in più di Kylianche oggi scende in campo con il Paris Saint-Germain contro ladi San Sebastián per il match di andata degli ottavi di finale di Champions League al Parc de Princes. Hem sarebbe diventato un “principe” della letteratura dieci anni dopo quell’esordio;“principe” del football lo è da quando, non ancora ventenne, alzò nel 2018 la Coppa del Mondo con la maglia della Nazionale francese. Anche se pare chiaro a tutti come il suo principato gli stia ormai assai stretto, e forse anche un po’ molesto: in sette stagioni parigine ha fatto incetta di successi nazionali – 5 campionati, 3 coppe di Francia, 2 ...