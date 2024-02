“Provvedimenti contro Beatrice” Grande Fratello | altro caos | “Non doveva permettersi”

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) C’è chi il2023 lo fa dall’interno dello spiato appartamento di Cinecittà e chi lo fa da fuori e non si sta certo parlando di ex concorrenti, che ne avrebbero più il diritto, ma dei parenti di vari gieffini, che continuano a mettersi in mezzo alle dinamiche di adulti-vaccinati. La madre di Greta Rossetti chiede che vengano presi deiSimona Tagli, online naturalmente si è generata la polemica. Non è affatto la prima volta che la signora Marcella interviene a proposito del percorso di sua figlia Greta Rossetti e del resto dei concorrenti del2023, ha anche avuto l’opportunità di entrare nel reality e in quell’occasione la 25enne le aveva espressamente chiesto di non mettersi troppo in mezzo e di non attaccare Mirko Brunetti. Detto ...