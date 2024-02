Protesta dei trattori | ecco perché è stata utile

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ci siamo schierato contro,ci sentiamo europeisti ed ecologisti, o pro, come la Lega. Eppure ladegli agricoltori ha un senso che sta nel mezzo: qui proviamo a spiegare una delle vicende che abbiamo capito meno

Imola, 13 febbraio 2024 – Un altro presidio sulla San Carlo , questa volta in direzione Massa Lombarda. Intorno alle 10 numerosi trattori di ... (ilrestodelcarlino)

Prima che alla Camera dei Deputati iniziasse il dibattito e le conseguenti votazioni delle mozioni sulle iniziative in merito alla crisi in Medio ... (ilfattoquotidiano)

MILANO – “ Irpef per gli agricoltori, vittoria Lega” . Lo scrive il vicepremier Matteo Salvini (foto) su Instagram, a corredo di un fotomontaggio con ... (lopinionista)

Iran, esplosioni in un gasdotto: "È terrorismo" Non ci sono gruppi ribelli nella provincia dell'incidente, abitata dai Bakhtiari, un ramo dell'etnia iraniana dei Lur. Aghli non ha indicato sospettati ... L'Iran fa i conti periodicamente con ...

Trino Vercellese: il risveglio del nucleare e la battaglia dei cittadini Il dibattito sul nucleare a Trino Vercellese è una storia intricata, ricca di alti e bassi, e di recente ha preso una svolta significativa con l’ introduzione di una legge ad hoc per riconsiderare il ...

Servizi educativi, Marchionni: "Servono proposte condivise, non polemiche stucchevoli" Servono strategie, progetti ed innovazioni, non serve accampare scuse. Le mamme della protesta sono molto più avanti della giunta PD, come dimostra la proposta di asili aziendali verso i quali ad ...